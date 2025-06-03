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تشغيل 4 عيادات تأمين صحي بالدقهلية في عيد الأضحى (صور)

08:20 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تشغيل 4 عيادات تأمين صحي بالدقهلية في عيد الأضحى
  • عرض 5 صورة
    تشغيل 4 عيادات تأمين صحي بالدقهلية في عيد الأضحى
  • عرض 5 صورة
    تشغيل 4 عيادات تأمين صحي بالدقهلية في عيد الأضحى
  • عرض 5 صورة
    تشغيل 4 عيادات تأمين صحي بالدقهلية في عيد الأضحى
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الدقهلية-رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فتح عيادات التأمين الصحي في 4 مناطق تشمل جديلة، وابن لقمان، وميت غمر، وشربين، خلال أيام عطلة عيد الأضحى، تحت إشراف فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، بهدف تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين والحد من التكدس الناجم عن توقف العمل في الإجازات.

وأوضح المحافظ أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على استمرار تقديم الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الرعاية الصحية، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي في المحافظة يعمل لتوفير احتياجات المواطنين على مدار الساعة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد رياض، مدير فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي، إلى أن عمل العيادات سيكون بالتناوب، حيث تبدأ عيادة ميت غمر العمل السبت 7 يونيو بتخصصات الأطفال والباطنة والممارس العام، بينما تعمل عيادة جديلة الأحد 8 يونيو بتخصصات الأطفال والباطنة والمسالك والجراحة، وتقدم عيادة ابن لقمان خدماتها الاثنين 9 يونيو بتخصصات الباطنة، القلب، الممارس العام، الكبد والجهاز الهضمي، الأنف والأذن، العظام، والمسالك.

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التأمين الصحي الدقهلية طارق مرزوق عيد الأضحى 2025
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