للمرة الثانية في أقل من عام.. ليبيا تخفّض قيمة عملتها أمام الدولار

كتب- محمود الطوخي

أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد، عن خفض جديد لقيمة الدينار بنسبة 14.7%، محددا سعر الصرف الرسمي عند 6.3759 دينار مقابل الدولار الأمريكي، في خطوة تعد التعديل الثاني من نوعه للعملة الوطنية في أقل من عام،

وبرر المصرف المركزي، التخفيض بالاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمسار تراجع العملة؛ حيث تأتي في أعقاب خفض سابق بنسبة 13.3% تم إقراره في أبريل 2025، والذي حُدد بموجبه سعر الصرف آنذاك عند 5.5677 دينار مقابل الدولار.

وفي بيان رسمي، أرجع المصرف المركزي قراره الأخير إلى جملة من الأسباب المتداخلة، أبرزها: الآثار السلبية للانقسامات السياسية المستمرة، انخفاض عائدات النفط نتيجة لتراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية، وكذلك التحديات الاقتصادية المتواصلة، وعلى رأسها غياب "ميزانية عامة موحدة" للدولة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإنفاق العام.

وتواجه ليبيا حالة من عدم الاستقرار منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" عام 2011، والتي تفاقمت بحدوث انقسام سياسي وجغرافي عام 2014 بين فصائل شرقية وغربية، تدير كل منها إدارات متنافسة.

وطوال تلك الفترة، كافحت الدولة الغنية بالنفط من أجل استقرار اقتصادها والحفاظ على تدفقات إيرادات ثابتة، وسط تقلبات حادة في إنتاج النفط وأسعاره، والتي تشكل العمود الفقري وشريان الحياة للاقتصاد الليبي.