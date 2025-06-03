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معرض لبيع اللحوم في جامعة بني سويف بمناسبة عيد الأضحى

03:00 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    معرض لبيع اللحوم في جامعة بني سويف
  • عرض 8 صورة
    معرض لبيع اللحوم في جامعة بني سويف
  • عرض 8 صورة
    معرض لبيع اللحوم في جامعة بني سويف
  • عرض 8 صورة
    معرض لبيع اللحوم في جامعة بني سويف
  • عرض 8 صورة
    معرض لبيع اللحوم في جامعة بني سويف
  • عرض 8 صورة
    معرض لبيع اللحوم في جامعة بني سويف
  • عرض 8 صورة
    معرض لبيع اللحوم في جامعة بني سويف
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بني سويف- حمدي سليمان:

افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، معرضا لبيع اللحوم والمواد الغذائية، بأسعار مخفضة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نظمه مركز الإنتاج والخدمات الطلابية أمام كلية الحقوق بالحرم الجامعي، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وكلية الطب البيطري.

وتفقد رئيس الجامعة خلال جولته داخل المعرض بعض المنتجات المعروضة به وجودتها، مطالبًا بإقامة تلك المعارض من حين للآخر، لتلبية احتياجات كافة العاملين داخل الجامعة في ضوء اتباع وتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية.

وأوضح أن المعرض يشمل منتجات اللحوم بكافة أنواعها وبعض من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لافتاً إلى أن تلك المعارض تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصها على تخفيف الأعباء الاقتصادية على أبناء الجامعة.

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اللحوم جامعة بني سويف عيد الأضحى منصور حسن المواد الغذائية
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