انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الاثنين 20-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر في منتصف تعاملات الاثنين، متأثرا بتراجع السعر العالمي في البورصات بنسبة 0.73 % إلى نحو 4795 دولارا للأونصة، حيث يرتبط سعر الذهب المحلي ارتباطا وثيقا بالسعر العالمي للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4676 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6012 جنيهًا للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7015 جنيها للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8017 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 56120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80170 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249328 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 400850 جنيهًا.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.73% إلى نحو 4795 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

