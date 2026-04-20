قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود عبد الحميد سليمان، تأجيل محاكمة فني نظارات، على خلفية اتهامه بذبح طفلة شقيقه "آيسل"، وطعن والدتها، أثناء محاولته سرقة "حلق ذهب" بالإكراه داخل منزل العائلة بمنطقة بولاق، وذلك إلى جلسة 5 مايو المقبل.

عم يذبح طفلة شقيقه بسبب حلق ذهب

وتعود أحداث القضية رقم 26070 لسنة 2025 جنايات بولاق، والمقيدة برقم 1958 لسنة 2025، إلى اتهام النيابة العامة للمتهم "محمود.ي" بقتل المجني عليها الطفلة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بدافع السرقة، حيث خطط للاستيلاء على حلق ذهب مملوك لوالدة الطفلة، دون اكتراث بكون المجني عليهما من أسرته.

وأوضحت النيابة أن المتهم بيت النية وعقد العزم على تنفيذ جريمته، حيث أعد سلاحًا أبيض "سكين"، وقام بإخفاء وجهه، وتوجه إلى منزل شقيقه، منتحلًا شخصيته، مستغلًا تشابه الصوت، حتى تمكن من دخول المسكن.

النيابة تكشف خطة المتهم في ذبح طفلة بولاق وسرقة ذهبها

وبحسب التحقيقات، وما إن فتحت المجني عليها "شاهندا" الباب، حتى باغتها المتهم واعتدى عليها بالسكين محاولًا قتلها، فيما حاولت طفلتها "آيسل" التدخل لإنقاذ والدتها، لكنها توسلته لتركها، إلا أنه قام بإجبارها على الابتعاد، ثم أقدم على ذبحها بسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى فارقت الحياة في مشهد بالغ القسوة.

وأضافت النيابة أن المتهم شرع كذلك في قتل زوجة شقيقه، بدافع سرقتها أيضًا بعد أن لفت نظره ما كانت ترتديه من حُلي ذهبية، حيث استدرجها بحيلة مدعيًا أنه زوجها، ثم اعتدى عليها بسكين محاولًا ذبحها، إلا أنها تمكنت من الهرب والاستغاثة بالجيران، ما حال دون إتمام جريمته.

محاكمة فني نظارات متهم بقتل طفلة وطعن والدتها

كما أسندت النيابة للمتهم تهمة سرقة "حلق ذهب" وثلاثة هواتف محمولة من داخل المنزل، بعد انتحاله صفة شقيقه والاستيلاء على محتويات المسكن عقب ارتكاب جريمته.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول، قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد توجيه عدة اتهامات له تشمل القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل، والسرقة بالإكراه.

