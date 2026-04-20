أصدر عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم القرار رقم 670 لسنة 2026، بشأن إجراء حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز التغييرات

شملت الحركة ندب سامي عبد الحميد سرور، رئيس مركز ومدينة بركة السبع، للعمل رئيسًا لمركز ومدينة منوف، كما جرى ندب صفوت معوض بحيري، رئيس مركز السادات، للعمل رئيسًا لمركز ومدينة بركة السبع.

وتضمنت القرارات تصعيد ممدوح صالح عبد الهادي، نائب رئيس مركز السادات، لتولي رئاسة المركز، إلى جانب ندب وليد سالم أبو سالم، رئيس مركز ومدينة منوف، للعمل مديرًا لإدارة البيئة بديوان عام المحافظة.

توجيهات المحافظ

شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف العمل الميداني خلال الفترة المقبلة، مع تسريع معدلات الإنجاز في الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية التواجد المستمر في الشارع والتعامل الفوري مع الشكاوى.

تحسين الخدمات

أكد المحافظ أن الهدف من هذه الحركة هو الدفع بعناصر قادرة على تحسين مستوى الأداء داخل الوحدات المحلية، خاصة في ملفات النظافة والخدمات اليومية، بما يحقق رضا المواطنين.

متابعة وتقييم

أوضح المحافظ أن هناك تقييمًا دوريًا لكافة القيادات التنفيذية، مع متابعة مستمرة للأداء، مشددًا على عدم السماح بأي تقصير أو تهاون في أداء المهام، لضمان تقديم خدمات أفضل لأهالي المحافظة.