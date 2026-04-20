إعلان

حقيقة تعطيل الدراسة بالمدارس يومي السبت والأحد بسبب عيد تحرير سيناء

كتب : أحمد الجندي

01:24 م 20/04/2026

تعطيل الدراسة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة زيادة في تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول ما إذا كان سيتم تعليق الدراسة تزامنًا مع الإجازة الرسمية المقررة بمناسبة عيد تحرير سيناء، خاصة في ظل انتشار أنباء غير دقيقة تتعلق بإمكانية امتداد الإجازة ليومي السبت والأحد المقبلين.

الموقف الرسمي من تعطيل الدراسة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما يتم تداوله بشأن تعطيل الدراسة لفترة ممتدة غير صحيح، موضحًا أن الإجازة الرسمية ستكون ليوم واحد فقط.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء

أوضح المصدر أن يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 سيكون إجازة رسمية في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، احتفالًا بذكرى عيد تحرير سيناء.

وشدد المصدر على أن ما يُتداول حول تعطيل الدراسة يوم الأحد لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن العملية التعليمية ستسير بشكل طبيعي ومنتظم في كافة المدارس صباح الأحد دون أي تغيير في الجداول الدراسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عيد تحرير سيناء أولياء الأمور تعطيل الدراسة

أحدث الموضوعات

4 خطوات لرفع تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة
حوادث وقضايا

4 خطوات لرفع تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة
زووم

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يساندان منة شلبي في جنازة والدها
رياضة محلية

إعلامي: إمام عاشور اتخذ قرارا نهائيا ووكيله يتحرك
أخبار مصر

تنبيه عاجل لملاك ومستأجري المحلات.. مهلة محدودة قبل تطبيق الغلق والتشميع
شئون عربية و دولية

وول ستريت: الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

