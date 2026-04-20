شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة زيادة في تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول ما إذا كان سيتم تعليق الدراسة تزامنًا مع الإجازة الرسمية المقررة بمناسبة عيد تحرير سيناء، خاصة في ظل انتشار أنباء غير دقيقة تتعلق بإمكانية امتداد الإجازة ليومي السبت والأحد المقبلين.

الموقف الرسمي من تعطيل الدراسة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما يتم تداوله بشأن تعطيل الدراسة لفترة ممتدة غير صحيح، موضحًا أن الإجازة الرسمية ستكون ليوم واحد فقط.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء

أوضح المصدر أن يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 سيكون إجازة رسمية في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، احتفالًا بذكرى عيد تحرير سيناء.

وشدد المصدر على أن ما يُتداول حول تعطيل الدراسة يوم الأحد لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن العملية التعليمية ستسير بشكل طبيعي ومنتظم في كافة المدارس صباح الأحد دون أي تغيير في الجداول الدراسية.