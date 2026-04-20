

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تنفيذ تحويلات مرورية جديدة أعلى كوبري 6 أكتوبر، في إطار أعمال رفع كفاءة وإصلاح الباكيات المتضررة بالمحيط المواجه لميدان رمسيس، وذلك ضمن خطة صيانة تستهدف تحسين السيولة المرورية والحفاظ على السلامة الإنشائية للكوبري.

تحويلات مرورية جديدة أعلى كوبري 6 أكتوبر لإصلاح باكيات رمسيس

ويتضمن القرار غلق منزل كوبري باغوص في اتجاه كوبري مهمشة (منطقة المفارق من أعلى كوبري باغوص)، مع توجيه حركة المركبات لاستكمال السير في اتجاه كوبري 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يبدأ الغلق اعتبارًا من الساعة 12:30 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، بدءًا من يوم الإثنين الموافق 20/4/2026، ولمدة 10 أيام.

المرور يعلن خطة تحويلات جديدة أعلى ميدان رمسيس

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة الدفع بخدمات مرورية مكثفة لمتابعة الحالة ميدانيًا، مع التنسيق مع الجهات والشركات المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية اللازمة، بما يضمن سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة

"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟

النيران امتدت للهناجر المجاورة.. حريق ضخم بمخازن أخشاب في مؤسسة الزكاة -(صور)