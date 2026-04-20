لمدة 10 أيام.. تحويلات مرورية لإصلاح الباكيات المتضررة بكوبرى 6 أكتوبر

كتب : علاء عمران

01:27 م 20/04/2026

تحويلات مرورية بكوبرى أكتوبر لإصلاح الباكيات أعلى

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تنفيذ تحويلات مرورية جديدة أعلى كوبري 6 أكتوبر، في إطار أعمال رفع كفاءة وإصلاح الباكيات المتضررة بالمحيط المواجه لميدان رمسيس، وذلك ضمن خطة صيانة تستهدف تحسين السيولة المرورية والحفاظ على السلامة الإنشائية للكوبري.

ويتضمن القرار غلق منزل كوبري باغوص في اتجاه كوبري مهمشة (منطقة المفارق من أعلى كوبري باغوص)، مع توجيه حركة المركبات لاستكمال السير في اتجاه كوبري 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يبدأ الغلق اعتبارًا من الساعة 12:30 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، بدءًا من يوم الإثنين الموافق 20/4/2026، ولمدة 10 أيام.

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة الدفع بخدمات مرورية مكثفة لمتابعة الحالة ميدانيًا، مع التنسيق مع الجهات والشركات المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية اللازمة، بما يضمن سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال.

