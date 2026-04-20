وقعت فجأة في الشيفت.. وفاة ممرضة شابة بمستشفى بركة السبع بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:27 م 20/04/2026

مستشفى بركة السبع المركزي

لفظت ممرضة شابة أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى بركة السبع بمحافظة المنوفية، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجدها في عملها، في واقعة خيمت بالحزن على جميع العاملين بالمستشفى.

تفاصيل الواقعة

عثر عدد من الممرضين على زميلتهم "سماح" داخل أحد حمامات المستشفى، بعد سقوطها بشكل مفاجئ، وعلى الفور جرى نقلها إلى قسم الاستقبال والطوارئ لمحاولة إسعافها.

محاولات إنقاذ

بذل الفريق الطبي جهودًا مكثفة لإنعاشها، مع إجراء محاولات إنعاش قلبي رئوي داخل الطوارئ، إلا أن جميع المحاولات لم تفلح، ليتبين وفاتها نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.

سيرة طيبة

أكد العاملون بالمستشفى أن الراحلة، البالغة من العمر 27 عامًا، كانت تتمتع بحسن الخلق والاجتهاد في عملها، وكانت محل تقدير واحترام من الجميع، مشيرين إلى أنها متزوجة حديثًا ولم تُرزق بأطفال.

حالة حزن

سادت حالة من الحزن بين زملائها داخل المستشفى، الذين نعوها بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنها كانت مثالًا للتفاني والكفاح في أداء واجبها الإنساني.

