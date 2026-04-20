استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتنسيق بين المحافظة والكيانات النقابية بما يخدم الصالح العام.



تأكيد على دور المحامين في دعم العدالة

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، تقديره الكامل للدور الوطني الكبير الذي تضطلع به نقابة المحامين في دعم منظومة العدالة وخدمة المجتمع، مؤكداً أن النقابة تمثل ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق المواطنين وضمان سيادة القانون.

إشادة بالجهود النقابية



ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد الحليم علام عن تقديره البالغ لجهود المحافظة في دعم العمل النقابي وتعزيز دوره المجتمعي، وتوفير كافة السبل لتمكين النقابات من أداء رسالتها على أكمل وجه.

مناقشات لتوسيع مجالات التعاون المشترك

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المقترحات والآليات التي من شأنها تعزيز التعاون بين محافظة الإسكندرية ونقابة المحامين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التكامل بين أجهزة المحافظة والنقابة لضمان تقديم الدعم الفني والقانوني اللازم للمشروعات والمبادرات التنموية.