إعلان

دعم منظومة العدالة.. محافظ الإسكندرية يستقبل نقيب المحامين- صور

كتب : محمد عامر

11:15 ص 20/04/2026 تعديل في 11:15 ص
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جانب من لقاء محاف الإسكندرية ونقيب المحامين
  • عرض 3 صورة
    تهنئة رسمية وإشادة بالجهود النقابية خلال لقاء المحافظ بنقيب المحامين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للتنسيق بين المحافظة والكيانات النقابية بما يخدم الصالح العام.


تأكيد على دور المحامين في دعم العدالة

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، تقديره الكامل للدور الوطني الكبير الذي تضطلع به نقابة المحامين في دعم منظومة العدالة وخدمة المجتمع، مؤكداً أن النقابة تمثل ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق المواطنين وضمان سيادة القانون.

إشادة بالجهود النقابية


ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد الحليم علام عن تقديره البالغ لجهود المحافظة في دعم العمل النقابي وتعزيز دوره المجتمعي، وتوفير كافة السبل لتمكين النقابات من أداء رسالتها على أكمل وجه.

مناقشات لتوسيع مجالات التعاون المشترك

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المقترحات والآليات التي من شأنها تعزيز التعاون بين محافظة الإسكندرية ونقابة المحامين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التكامل بين أجهزة المحافظة والنقابة لضمان تقديم الدعم الفني والقانوني اللازم للمشروعات والمبادرات التنموية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الإسكندرية نقيب المحامين عبد الحليم علام أيمن عطية اتحاد المحامين العرب نقابة المحامين منظومة العدالة العمل النقابي

فيديو قد يعجبك



"اللي مكمّلش التصالح هنقطع عنه النور".. حملة لقطع الكهرباء عن مبانٍ مخالفة
أخبار المحافظات

"اللي مكمّلش التصالح هنقطع عنه النور".. حملة لقطع الكهرباء عن مبانٍ مخالفة
أخبار البنوك

وزير الاستثمار: طرح بنك القاهرة خلال أشهر.. ونستهدف جمع 14 مليارا من "مصر
حوادث وقضايا

وفاة سيدة وإصابة آخرين.. الداخلية تكشف ملابسات حادث باب الشعرية
زووم

"أصبح أبا".. عفاف مصطفى تنشر صورة برفقة طفل فيلم "تيتو"
أخبار مصر

مدبولي يتابع تأمين احتياجات السوق وزيادة الإنتاج المحلي للطاقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

