الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

مع بدء موسم الصيف، تشهد الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من المصطافين والزوار من مختلف محافظات الجمهورية، غالبًا ما يكون الكورنيش والشواطئ وجهتهم الرئيسية، ما يؤدي إلى زحام مروري لنحو 3 أشهر.

ويأتي موسم الصيف هذا العام تزامنًا مع إصلاحات وتحويلات مرورية عديدة بطول كورنيش الإسكندرية بسبب أعمال إنشاء مترو أبو قير، خاصة بمنطقة نفق المندرة وكوبري ونفق محمد نجيب.

ويستعرض "مصراوي" التحويلات المروية بكورنيش وشوارع الإسكندرية والتي تمتد خلال أشهر الصيف كالتالي:

استلزمت أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير محور محمد نجيب بطريق الكورنيش في نطاق حي المنتزه أول، والذي يشمل إنشاء كوبري ونفقين

- غلق كلي لشارع محمد نجيب في الاتجاه من شارع جمال عبد الناصر وحتى شارع البكباشي العيسوي، على أن تكون الطرق البديلة المقترحة اتجاه طريق الكورنيش "شارع مسجد سيدي بشر، شارع الإقبال".

- غلق كامل لنفق محمد نجيب، مع تحويل الحركة المرورية بالكامل إلى شارع الملك حفني "قبلي" في اتجاه مزلقان فيكتوريا، لتسهيل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

-غلق شارع محمد نجيب بالكامل في الاتجاه من شارع الملك حفني "بحري" إلى شارع جمال عبد الناصر، مع ترك حارة مرورية واحدة يسار الطريق لتيسير حركة المرور.

- انتهاء تجهيز المسار المروري البديل للحركة القادمة من طريق الكورنيش في اتجاه نفق المندرة، وذلك بواقع ٤ حارات مرورية تمتد من نقطة شرطة المندرة وحتى هيكل نفق المندرة القائم، في إطار استكمال مشروع مترو الإسكندرية.

- جرى تحويل مسار الحركة المرورية القادمة من طريق الكورنيش إلى المسار البديل، وذلك لتمكين الجهات المختصة من تجهيز المسار المقابل لحركة المرور القادمة من مناطق المعمورة في اتجاه الكورنيش، تمهيدًا لبدء أعمال هدم نفق المندرة.

وأهابت المحافظة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية والتعليمات الصادرة من إدارة المرور، والتعاون مع الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الجميع وضمان انتظام حركة السير خلال فترة تنفيذ الأعمال.

يشار إلى أن مشروع تطوير محور محمد نجيب بطريق الكورنيش يشمل إنشاء كوبري عند تقاطع محور محمد نجيب أعلى طريق جمال عبد الناصر، وتنفيذ امتداد للنفقين القائمين جنوب مترو أبو قير لربطهما ببعض.