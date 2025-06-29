وزير التموين ومحافظ الشرقية يفتتحان سوق اليوم الواحد بالعاشر من رمضان

الشرقية- ياسمين عزت:

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، سوق "اليوم الواحد" بمدينة العاشر من رمضان، وذلك على مساحة 750 مترًا مربعًا، ويضم 22 عارضًا من الجهات المختلفة، بالتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومجلس أمناء المدينة.

ويقدم السوق مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، تشمل الخضروات، الفواكه، اللحوم، الدواجن، والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، مع تخفيضات تصل إلى 30%، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق.

وأكد الوزير أن أسواق اليوم الواحد تسهم في تنظيم التجارة الداخلية وتوفير بيئة تسوق آمنة ومستقرة، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز الثقة في المنظومة التموينية،كما أشار المحافظ إلى التوسع في إنشاء هذه الأسواق بمختلف مدن المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية.

حضر الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والتموينية، من بينهم الدكتور محمد حلمي، رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ أيمن رضا، أمين عام جمعية المستثمرين، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية.