محافظ بني سويف يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد

بني سويف - حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفال الذي نظمته مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد، بمسجد عمر بن عبدالعزيز وسط مدينة بني سويف.

جاء ذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والقيادات الدينية والأئمة والدعاة من الأوقاف والأزهر الشريف.

بدأ الاحتفال بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم، ثم كلمة لوكيل الوزارة استعرض خلالها الدروس المستفادة من الهجرة، والتي كانت بمثابة علامة مضيئة في تاريخ نشر الدعوة الإسلامية، حيث مثلت نموذجا فى التخطيط والإعداد الجيد المدروس، والأخذ بالأسباب والتوكل على الله، والتأكيد على حاجتنا فى الفترة الحالية إلى العمل والإتقان فى سبيل تحقيق رفعة وطننا الغالى مصر، فيما اختتم الاحتفال بابتهالات دينية.

من جانبه تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لأهالي المحافظة، داعياً الله أن يكون عام ازدهار ورخاء على مصر، وأن تسود المحبة والسلام العالم، متمنياً أن يكون هذا العام بداية جديدة وجادة لمزيد من العمل والاجتهاد لبناء الوطن والحفاظ عليه.