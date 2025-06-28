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لخطورتها على المارة.. إزالة أجزاء من عقار على كورنيش الإسكندرية

09:22 م السبت 28 يونيو 2025
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شن حى وسط الإسكندرية، اليوم السبت، حملة استهدفت إزالة أجزاء من عقار قديم على كورنيش الإسكندرية، وذلك لخطورتها الداهمة على المواطنين والمركبات.

كانت غرفة عمليات حي وسط تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود أجزاء آيلة للسقوط بالعقار رقم 2 طريق كورنيش الإسكندرية.

انتقل مسؤولو إدارة المشروعات والمباني بحي وسط إلى موقع العقار المشار إليه وجرى إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط من شرفة العقار حفاظًا على المارة والمركبات.

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الإسكندرية كورنيش الإسكندرية إزالة أجزاء من عقار قديم
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