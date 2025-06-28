النيابة في محاكمة سفاح المعمورة: المتهم تحالف مع الشيطان ليفترس ضحاياه

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة المتهم نصر الدين السيد، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، في قضية قتل ثلاثة أشخاص بينهم زوجته وسيدة أخرى ورجل، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور عائلات الضحايا.

وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، محمد لبيب دميس، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وبحضور المستشار طارق عبد الكريم، رئيس نيابة المنتزه الكلية، وأمانة سر حسن محمد حسن.

جاءت الجلسة بعد تأكيد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى العباسية للصحة النفسية سلامة القوى العقلية للمتهم، وثبوت وعيه الكامل عند ارتكاب الجرائم، مما قضى على أي مزاعم بشأن عدم مسؤوليته الجنائية.

وفي مرافعة مؤثرة، وصفت النيابة العامة القضية بأنها "مأساة كاملة الأركان"، مؤكدة أن المتهم لم يكن مجرد محامٍ، بل "شخص تلطخ بثوب القانون ليستخدمه سكينًا يفتك بثقة من لجأوا إليه". وقال ممثل النيابة: "نحن أمام رجل عاش بيننا يتحدث بلسان القانون، لكن قلبه كان كهفًا مظلمًا لا يسكنه إلا الشيطان".

وأضافت النيابة أن المتهم لم يكن يعاني من ظروف اجتماعية أو نفسية، بل نشأ في بيئة مستقرة، ما يثبت أن جرائمه كانت نتيجة قرارات إرادية وسبق إصرار، قائلة: "تحالف مع الشيطان، وقتل ضحاياه الثلاثة دون رحمة... نحن لا نحاكم محاميًا، بل قاتلًا متسلسلًا اختار طريق الدم".

وأكدت النيابة أن الأدلة والاعترافات وشهادات الشهود جاءت قاطعة في إدانة المتهم، مشيرة إلى أنه أقر بتفاصيل الوقائع خلال التحقيقات.

وفي ختام المرافعة، طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهي الإعدام شنقًا، عن كل جريمة ارتكبها.





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