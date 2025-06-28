المنوفية - أحمد الباهي:

اعترف سائق السيارة النقل المتسببة في حادث الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة أعلى الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، صباح أمس الجمعة، بتسببه في مصرع 19 حالة و3 مصابين، بعدما فقد السيطرة على عجلة القيادة.

وتابع سائق السيارة: "أنا فجأة ملقاش الدركسيون في إيدي والعربية بتعدي الحاجز وبتقابل العربيات اللي جاية في الإتجاه المعاكس، واصطدمت بالميكروباص في وشي".

ولم يفصح السائق عن نومه أثناء قيادته، فيما يُنتظر عمل تحليل المخدرات للمتهم؛ لبيان تعاطيه أية مواد مخدرة من عدمه، فضلاً عن استكمال باقي التحقيقات والمقارنة بالمعاينة الفنية للسيارات محل الحادث.

وكان الطريق الإقليمي شهد، صباح أمس الجمعة، حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر مع مصرع 19 حالة وإصابة 3، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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