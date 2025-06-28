محافظ الشرقية يهنئ فريق "هوكي سيدات" ببطولة كأس مصر



الشرقية - ياسمين عزت:

هنأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لاعبات فريق هوكي الشرقية "سيدات" بنادي الشرقية الرياضي، بعد تتويجهن ببطولة كأس مصر، للمرة السابعة في تاريخ النادي، عقب فوزهن المستحق على فريق سموحة بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد.

وأعرب المحافظ عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن فريق هوكي الشرقية أصبح رمزًا للنجاح والتميز، وأن ريادة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلى الجهد المخلص للجهاز الفني والإداري، والإصرار والعزيمة التي تتحلى بها اللاعبات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المباراة النهائية اتسمت بالندية والإثارة، وشهدت أداءً قويًا من لاعبات الشرقية، اللواتي أثبتن جدارتهن باللقب، وأسعدن جماهير المحافظة بهذا التتويج المستحق.

ويُعد نادي الشرقية أحد أكبر الأندية المصرية في رياضة الهوكي، وله سجل حافل بالبطولات على مستوى الرجال والسيدات، مما يرسّخ مكانته كقلعة رياضية في صعيد الهوكي المصري والعربي.