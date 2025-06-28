بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

المنوفية - أحمد الباهي:

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية اليوم السبت، الموافق 28 يونيو 2025، بعد أن اعتمادها اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وانتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية من رصد الدرجات وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية لـ الدور الأول للعام الدراسي 2024-2025.

واعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2025 بنسبة نجاح 73,53 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 85310.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

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