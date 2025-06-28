بسبب مبلغ مالي.. شاب يمزق جسد عامل بسكين في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج شاب في اتهامه بالاعتداء على آخر بسلاح أبيض، بسبب خلافات مالية، بطما شمالي المحافظة.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول المدعو "مصطفى. ع" 18 عامًا عامل مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسرى.

اتهم المُصاب المدعو "محمود. ف" 18 عامًا عامل ومقيم دائرة المركز بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته ما أدى لإصابته؛ بسبب خلاف على مبلغ مالي.

جرى ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم "سكين" بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.