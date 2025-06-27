تفحمت بالكامل.. السيطرة على حريق بـ3 سيارات في أسيوط (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع في سيارة ملاكي بشارع عثمان بن عفان بحي شرق المدينة، وامتدت النيران إلى سيارتين أخريين، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يُفيد بنشوب حريق في إحدى السيارات بالشارع المذكور، وامتداد ألسنة اللهب إلى مركبتين مجاورتين.

وانتقلت قوات الأمن والمباحث على الفور، مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه بالكامل، ومنع امتداده إلى مناطق أخرى.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.