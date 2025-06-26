ضبط محاولتي غش لطالبين استخدما سماعات أذن بامتحان الفيزياء في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

أعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، ضبط حالتي غش إلكتروني بلجنة مدرسة رشيد الثانوية بنين، أثناء أداء امتحان مادة الفيزياء اليوم الخميس.

وتمكن المراقبون من ضبط طالبين يستخدمان سماعات أذن داخل اللجنة، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما، وتحريز السماعات المستخدمة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على جهات التحقيق المختصة.

كان 6 طلاب، بينهم 5 طالبات، أصيبوا بحالات إعياء وإغماء خلال امتحان الفيزياء، ونقلوا إلى عدد من مستشفيات المحافظة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان مادة الفيزياء من طلاب القسم العلمي بالمحافظة 33,555 طالبًا وطالبة، حضر منهم 32,797، فيما تغيب 758 طالبًا. أما طلاب القسم الأدبي، فقد أدّى 7,380 طالبًا امتحان مادة التاريخ من إجمالي 7,442 متقدمًا، وتغيب 62. كما أدى 7 طلاب مكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى داخل 118 لجنة عامة موزعة على مستوى المحافظة.

من جانبه، أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة سير الامتحانات بالتنسيق مع الإدارات التعليمية المختلفة، مع توفير أقصى درجات الدعم والرعاية للطلاب داخل اللجان، وضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة.

وأشار "الديب" إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات التعليمية، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط سير صناديق الأسئلة والإجابات، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أهدافها المرجوة.