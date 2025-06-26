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بالصور- تشييع جنازة والدة المتحدث باسم وزارة الزراعة في كفر الشيخ

03:15 م الخميس 26 يونيو 2025
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي مدينة بيلا في كفر الشيخ، اليوم الخميس، جنازة المهندسة ماجدة السيد العريان، والدة الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر في مسجد الجبانة ببيلا ليوارى جثمانها الثرى بمقابر الأسرة في مدينة بيلا.

شارك في تشييع الجنازة العديد من مسؤولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة كفر الشيخ بجانب القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتلقى الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العزاء في وفاة والدته، بالسرادق المقام بجوار مسجد عبد الرحمن البيلي ببيلا للسيدات والرجال.

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تشييع جنازة جنازة والدة المتحدث باسم وزارة الزراعة كفر الشيخ
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