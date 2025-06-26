طلاب الثانوية بالإسماعيلية: التاريخ في المتناول والفيزياء صعبة

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، حول مستوى امتحاني مادتي الفيزياء والتاريخ، حيث أدّى طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء، بينما خاض طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ، ضمن جدول اختبارات نهاية العام الدراسي 2025، وسط استعدادات مشددة وإجراءات تنظيمية وصحية داخل اللجان.

وأبدى عدد من طلاب الشعبة الأدبية ارتياحهم تجاه امتحان التاريخ، مؤكدين أنه جاء مباشرًا وفي مستوى الطالب المتوسط، فيما رأت أخريات أن بعض الأسئلة تطلبت دقة في الفهم والتحليل، لكنها بشكل عام لم تخرج عن المتوقع.

أما طلاب الشعبة العلمية، فقد انقسمت آراؤهم بشأن امتحان الفيزياء، حيث اعتبره البعض “صعبًا ويحتاج إلى وقت أطول للحل”، خاصة مع تضمنه جزئيات دقيقة لم تأتِ في مراجعات ما قبل الامتحان، فيما رأت أخريات – من داخل لجنة مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات – أن الأسئلة جاءت متنوعة لكنها ليست تعجيزية، وقالت طالبة: “الفيزياء محتاجة تركيز شديد.. الامتحان مش سهل بس نقدر نعدّي”.

كما أدّى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) اليوم اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، وسط متابعة مستمرة من وزارة التربية والتعليم.

وتبلغ عدد لجان الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية 31 لجنة امتحانية موزعة على 8 إدارات تعليمية، بإجمالي 11 ألفًا و590 طالبًا وطالبة، بينهم 10 آلاف و199 من الطلاب النظاميين، و1,391 من طلاب المنازل.

وفي السياق ذاته، أكد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي الشكاوى والاستفسارات والتعامل الفوري مع أي طارئ داخل اللجان، وإعداد تقارير متابعة يومية لضمان سير الامتحانات وفقًا للقواعد الوزارية المنظمة.

وأشار موسى إلى أنه تم تجهيز 34 استراحة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين القادمين من خارج الإسماعيلية، بما يضمن راحتهم وأداءهم لمهامهم بكفاءة.

من جهتها، أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2025 تشمل مواد تضاف إلى المجموع وأخرى لا تُضاف، بحسب نظام كل طالب (قديم أو جديد). وأوضحت أن المواد التي تضاف للمجموع في النظام الجديد تشمل: اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الأحياء، والإحصاء، بينما تُحتسب في النظام القديم مواد مثل: علم النفس، الفلسفة، الجيولوجيا، والرياضيات البحتة والتطبيقية.

وشدّد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، على ضرورة الاستمرار في توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة ومناسبة لجميع الطلاب، مشيدًا بجهود مديري المديريات التعليمية في المتابعة الدقيقة التي ساهمت في انتظام العملية الامتحانية منذ بدايتها.

وأكد الوزير على ضرورة الحفاظ على نفس مستوى الحسم والانضباط والتركيز خلال الأيام المقبلة، لضمان استكمال الامتحانات بشكل ناجح يليق بأبناء مصر ومنظومتها التعليمية.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية العامة حتى العاشر من يوليو المقبل، وسط ترقب من الطلاب وأولياء الأمور على مستوى الجمهورية.