مأساة على الطريق الصحراوي بالمنيا.. أسرة كاملة ترحل في غمضة عين

محافظات- مصراوي:

على جنبات الطريق الصحراوي الشرقي بمركز سمالوط محافظة المنيا، ارتسمت فصول مأساة إنسانية، خطفت في لحظات قليلة أسرة كاملة، حيث حول حادث تصادم مروع، رحلة عائلية بسيطة إلى فاجعة لم ينجُ منها أحد.

في ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء، كان "أحمد علي طه" صاحب الـ 45 عامًا وأسرته الصغيرة المكونة من زوجته "إيمان" وابنتيه "جودي" و"مريم"، يستقلون سيارتهم الملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط، وبشكل مفاجئ، اصطدمت سيارتهم بسيارة نقل ضخمة.

هرعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، لتبدأ معركة مع الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، المشهد كان مؤلمًا: ثلاث وفيات فورية، الأم "إيمان محمد" (40 عامًا) فارقت الحياة، ولحقت بها ابنتاها، "جودي أحمد" (16 عامًا)، زهرة في مقتبل العمر، و"مريم" (11 عامًا)، الطفلة التي لم تُكمل بعد أحلامها الصغيرة.

أما الأب، "أحمد علي طه" (45 عامًا)، فقد نجا من اللحظات الأولى للحادث، لكنه كان يعاني من إصابات بالغة: كسور ونزيف داخلي متعدد، نُقل إلى مستشفى سمالوط، وهناك، حاول الأطباء والممرضون جاهدين إنقاذه، وكانت كل دقيقة تمر بمثابة أمل يتلاشى، وبعد ساعات من المحاولات المضنية، خارت قوى "أحمد" واستسلم لآلامه، ليلحق بزوجته وابنتيه، توفيت الأسرة كاملة، لُفَّت بوشاح الموت، ولم يتبق منهم أحد.

تلقى أهالي مركز بني مزار، مسقط رأس الأسرة، الخبر بصدمة وحزن بالغين، بدورها تحفظت الأجهزة المعنية، على جثامين الأسرة في مشرحة مستشفى سمالوط، وبدأت النيابة العامة تحقيقًا مكثفًا في الواقعة، لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، فيما تم التحفظ على السيارتين المتسببتين في الحادث.