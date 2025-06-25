محافظ الوادي الجديد يتابع إجراءات رقمنة الخدمات الحكومية الجماهيرية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأربعاء، موقف رقمنة الخدمات الحكومية الجماهيرية من خلال التطبيق الإلكتروني، الذي أطلقته المحافظة؛ لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات التابعة للجهات الحكومية المختلفة بالتزامن مع توجهات الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية الحكومية.

ووجه المحافظ بوضع خطة زمنية للانتهاء من إضافة وإتاحة حصول المواطن على كافة الخدمات من خلال التطبيق، تسهيلًا على المواطنين بأنحاء المحافظة ومراعاةً للتباعد الجغرافي بين المراكز وبين المقرات المركزية للحصول على هذه الخدمات.

وجرى متابعة الإطلاق التجريبي للتطبيق من خلال إتاحة بعض خدمات قطاع التعليم بالمحافظة، حيث استقبل التطبيق ٣١٤ تظلمًا على نتيجة الشهادة الإعدادية ساهم من خلالها في اختصار الإجراءات وتوفير وقت وجهد أولياء الأمور والطلاب.