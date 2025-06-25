محافظ أسوان يتفقد محطة وقود ويطمئن على منظومة العمل بها - صور

أسوان - إيهاب عمران:

فاجأ اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، إحدى محطات الوقود بالطريق الزراعي أسوان - القاهرة، وذلك للاطمئنان على منظومة العمل بالمحطة، وأسلوب تعبئة الخزانات وتوافر المخزون من المحروقات.

وشدد محافظ أسوان، على الاستمرار في تدوين أسعار المواد البترولية الجديدة على شاشات ماكينات التعبئة، مع عدم السماح بالتعبئة للسيارات الخاصة بالشركات أو المحاجر التى ليس لديها تصاريح رسمية ومعتمدة للقضاء على أي محاولات لخلق السوق السوداء.