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محافظ أسوان يتفقد محطة وقود ويطمئن على منظومة العمل بها - صور

10:09 م الأربعاء 25 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يتفقد محطة وقود ويطمئن على منظومة العمل
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يتفقد محطة وقود ويطمئن على منظومة العمل
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يتفقد محطة وقود ويطمئن على منظومة العمل
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يتفقد محطة وقود ويطمئن على منظومة العمل
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يتفقد محطة وقود ويطمئن على منظومة العمل
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسوان يتفقد محطة وقود ويطمئن على منظومة العمل
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أسوان - إيهاب عمران:

فاجأ اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، إحدى محطات الوقود بالطريق الزراعي أسوان - القاهرة، وذلك للاطمئنان على منظومة العمل بالمحطة، وأسلوب تعبئة الخزانات وتوافر المخزون من المحروقات.

وشدد محافظ أسوان، على الاستمرار في تدوين أسعار المواد البترولية الجديدة على شاشات ماكينات التعبئة، مع عدم السماح بالتعبئة للسيارات الخاصة بالشركات أو المحاجر التى ليس لديها تصاريح رسمية ومعتمدة للقضاء على أي محاولات لخلق السوق السوداء.

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محافظ أسوان يتفقد محطة وقود محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال الطريق الزراعي أسوان - القاهرة
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