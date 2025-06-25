إصابة 19 مواطنًا في حادث على محور "دار السلام ـ البلينا" بسوهاج ـ صور

سوهاج ـ عمار عبد الواحد:

أصيب 19 مواطنا بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد في حادث مروع على محور "دار السلام ـ البلينا"، جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارة ميكروباص على محور دار السلام البلينا.

نتج عن الحادث إصابة كل من: رضا عبد الحليم حسين ٤٨ سنه من أبو تشت، فاطمه حسن عثمان ٨ سنوات، حمزة حسن عثمان ١٠ سنوات، رؤى حسن عثمان ٥ سنوات، أمنه فؤاد محمد ٤٣ سنة أبو تشت، يوسف سيد عبد الغنى ١٣ سنة حلوان، نهى راشد محمد ٢٩ سنة عزبة البوصة، على محمد على ٥ سنوات ، كيان محمد على ٢ سنة، ندى سيد عبد الغنى ١٨ سنة حلوان، محمود إسماعيل قاسم ٣٨ سنة أبو تشت، إبتسام ناصر محمود ٣٥ سنة أبو تشت، يوسف محمود إسماعيل ٣ سنوات، حنين محمود إسماعيل ١٣ سنه، محمد محمود إسماعيل ٨ سنوات، إسماعيل محمود إسماعيل ٦ سنوات، مجدى على عبد الشكور ٥٣ سنة من ١٥ مايو، آمال محمد موسى ٢٧ سنة من ١٥ مايو، هدى محمد موسى ٣٤ سنة من ١٥ مايو، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام، وتحويل ٦ حالات منهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديد، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.