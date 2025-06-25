إعلان

محافظ المنيا يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

06:41 م الأربعاء 25 يونيو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

بعث اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على مصر والأمتين العربية والإسلامية.

وجاء في نص البرقية: "فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة: يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.. أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات".

وتابع: "السيد الرئيس.. إنني إذ أنتهز هذه المناسبة لأعبر لسيادتكم عن كامل اعتزازي وتقديري لجهودكم المخلصة وعطاؤكم المتواصل لتحقيق التنمية الشاملة؛ لينعم شعب مصر العظيم بحياة كريمة تحت قيادتكم الرشيدة .. حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ المنيا يهنئ رئيس الجمهورية العام الهجري الجديد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة