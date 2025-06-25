محافظ المنيا يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

المنيا - جمال محمد:

بعث اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447، داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على مصر والأمتين العربية والإسلامية.

وجاء في نص البرقية: "فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة: يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.. أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات".

وتابع: "السيد الرئيس.. إنني إذ أنتهز هذه المناسبة لأعبر لسيادتكم عن كامل اعتزازي وتقديري لجهودكم المخلصة وعطاؤكم المتواصل لتحقيق التنمية الشاملة؛ لينعم شعب مصر العظيم بحياة كريمة تحت قيادتكم الرشيدة .. حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير".