اعتدى جنسيًا على شقيقه الصغير.. السجن المؤبد لعاطل في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه بالتعدي جنسيًا على شقيقه الطفل عدة مرات على مدار عام داخل الشقة سكنهما بمنطقة أبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو محمد القوني، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار السيد مصطفي الحوراني والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي.

ترجع وقائع القضية رقم 11128 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من ضباط القسم بورود بلاغ يفيد تعدي شاب جنسيًا على شقيقه.

وكشفت التحقيقات أنه المتهم "ع.ي.ح" 21 سنة، عاطل، افتعل مشاجرة مع والديه وطردهما خارج المنزل، وأثناء ذلك تنامى إلى مسامعهما صوت صراخ نجلهما الصغير "م.ي.ح" 9 سنوات.

ووفقًا لأوراق القضية، تمكن الوالدين من دخول المنزل ليفاجئا بالمتهم يتعدى جنسيًا على شقيقه بالقوة محاولًا منعه من الصراخ بكتم فمه، وقاما بمنعه إلا أنه واصل التعدي عليهما.

وأكدت التحقيقات أن المتهم كرر فعلته أكثر من مرة على مجار عام كامل، فيما كشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه به إصابات وعلامات موضعية تؤكد أنه تكرر الاعتداء جنسيًا عليه أكثر من مرة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.