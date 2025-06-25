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محافظ بورسعيد: الدولة تحملت ثمن الأرض وتوصيل المرافق لمشروعات الإسكان

12:51 م الأربعاء 25 يونيو 2025

اللواء أركان حرب محب حبشي

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بورسعيد - طارق الرفاعي:


أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، على أن الدولة المصرية ممثلة في المحافظة تحملت تكلفة ثمن الأرض وتوصيل المرافق إلى مشروعات الإسكان بالمحافظة.


وأشار المحافظ، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي، إلى أن الأرض التي يُبنى عليها مشروعات الإسكان ببورسعيد مجانًا من المحافظة ولا تضاف إلى سعر الوحدة، كما أن توصيل المرافق للمشروع على نفقة المحافظة، لافتًا أن الـ 750 ألف جنيه التي تُسدد هي ثمن تكلفة البناء والتشطيب فقط بجانب الدعم المقدم للمواطن على ثمن الوحدة طبقًا لشرائح التمويل العقاري.


وأكد محافظ بورسعيد على أن مشروعات الإسكان في بورسعيد لم تتوقف، وأن الدولة المصرية تؤدي ما عليها تجاه المواطن طبقًا للإمكانيات المتاحة.

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اللواء أركان حرب محب حبشي مشروعات الإسكان
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