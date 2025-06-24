7 مصابين بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف – حمدي سليمان:

أُصيب سبعة أشخاص باشتباه تسمم غذائي في مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، عقب تناولهم وجبة غذائية مكونة من "فول وطعمية وبطيخ".

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة النجدة بوصول كل من: "يوسف. خ. م" (17 عامًا)، "عبدالرحمن. ع. م" (18 عامًا)، "ناصر. ع. ر" (56 عامًا)، "محمود. أ. ق" (50 عامًا)، "يوسف. م. س" (12 عامًا)، "إسلام. ي. م" (27 عامًا)، و"محمد. ح. أ" (13 عامًا)، إلى مستشفى بني سويف التخصصي وهم يعانون من مغص وقيء، عقب تناول الوجبة.

وأجرت الفرق الطبية بالمستشفى الإسعافات الأولية للمصابين، وتم سحب عينات من القيء لتحليلها ومعرفة أسباب التسمم، فيما جرى حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالاتهم الصحية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.