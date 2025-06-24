المنيا- جمال محمد:

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات لثلاثة متهمين، بالتعدي على طالب وتجريده من ملابسه وتصويره، بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المحافظة.

وعُقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وقضت بمعاقبة كل من: "م.م" 56 سنة، "أ.ك" 27 سنة، و "م.ي" 20 سنة، مقيمين بإحدى قرى مركز بني مزار، بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامهم باستيقاف المجني عليه "ص. ج" ، 16 سنة، بالطريق العام والتعدي عليه بالضرب، وتجريده من ملابسه وتصويره عاريا، بسبب خلافات بينهم.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر إبريل من العام الماضي، عندما قام المتهمين بهتك عرض المجني عليه بوسط الطريق العام، وانهالوا عليه بالضرب، وجردوه من ملابسه وقاموا بتصويره بهواتفهم.

جرى تشكيل فريق من المباحث، وجرى ضبط المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي وجهت لهم تهمة هتك عرض طفلة أقل من 18 سنة، وتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية.