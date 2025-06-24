تكريم محافظ البحيرة ضمن أكثر 50 سيدة تأثيرًا في مصر

البحيرة - أحمد نصرة:

كرّمت قمة "مصر للأفضل"، في دورتها العاشرة، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، باختيارها ضمن قائمة "أكثر 50 سيدة تأثيرًا في مصر لعام 2025"، وذلك تقديرًا لجهودها البارزة في دعم مسيرة التنمية الشاملة بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي أُقيم بمناسبة اليوبيل البرونزي للقمة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار: "صُنّاع الإنجاز.. عين على المستقبل"، وبمشاركة نخبة من كبار الشخصيات العامة، والقيادات النسائية، وصُنّاع القرار في مختلف القطاعات.

شهدت القمة حضور كل من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، والإعلامية دينا عبد الفتاح مؤسس ورئيس منتدى الخمسين، إلى جانب ممثلي كبرى المؤسسات الاقتصادية والتنموية في مصر.

تضمن الحفل توزيع عدد من الجوائز المرموقة من بينها: جائزة شخصية العام، وجائزة الإنجاز الوطني، وجائزة طلعت حرب، وجوائز الإنجاز المؤسسي، وأفضل 100 شركة في مصر، وأكثر 50 سيدة تأثيرًا، وجوائز الإنجاز مدى الحياة للمرأة، بالإضافة إلى جوائز الشركات الناشئة.