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حمزة محمد ابن الأقصر يمثل مصر فى بطولة العالم للمصارعة الحرة

01:23 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

حمزة محمد ابن الأقصر

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الأقصر- محمد محروس:

أعلن صلاح رشوان، مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، مشاركة ابن الأقصر اللاعب حمزة محمد، في بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 17 سنة وزن 92 كيلو، وذلك يوم 28 يونيو الجاري.

وتأتي مشاركة حمزة في هذه البطولة، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الوهاب، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وصلاح عز، مدير إدارة الرياضة بالمديرية، ومحمود صابر، مدير المشروع.

وتعد هذه المشاركة خطوة مهمة في مشوار اللاعب حمزة محمد، الذي برز اسمه خلال الفترة الماضية بأدائه المميز في البطولات المحلية، ما أهله لتمثيل مصر في هذا الحدث الرياضي العالمي، وسط آمال بتحقيق نتائج مشرفة ترفع اسم الأقصر ومصر عاليًا على الساحة الدولية.

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