سقطا بـ 500 طربة حشيش.. السجن المشدد 10 سنوات لعاملين في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية عاملين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

ترجع وقائع القضية رقم 26558 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة.

وتوصلت التحريات إلى اتجار كل من "ح.م.ح" عامل و"ر.س.غ" عامل، في المواد المخدرة، وجرى ضبطهما عقب استصدار إذن من النيابة العامة أثناء استقلالهما سيارة بمنطقة المنتزه.

وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، بينما عثر بحوزة المتهم الثاني على مبلغ مالي وهاتف محمول، وضُبط داخل السيارة 499 طربة حشيش.

أقرا المتهمان بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة لنقل وترويج المخدرات.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثالث، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم قبل أن تؤيده محكمة مستأنف الإسكندرية.