كان يتسلق شجرة.. مصرع عامل بمحطة مياه في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه متأثرًا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، عقب سقوطه من أعلى شجرة، أثناء عمله بمحطة مياه، بطما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "أحمد. ع" 35 عامًا عامل مصاباً بكسر في الجمجمة، ادعاء سقوط من علو، وتوفي عقب وصوله.

أفادا كل من شقيقه "حمدي" 51 عامًا عامل، وشاهد الواقعة "محمد. ك" 19 عامًا عامل ومقيم دائرة مركز شرطة طهطا، بأنه أثناء عمل المذكور بمحطة مياه دائرة المركز وحال قيامه بتسلق شجرة اختل توازنه وسقط أرضاً ما أدى لإصابته ووفاته، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.



بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.