أحمد سعد يحتفل بتأهل المتسابق مهند الباشا لنهائيات "The Voice".. صور

وجه المطرب أحمد سعد التهنئة للمتسابق السعودي مهند الباشا، بعد تأهله للحلقة النهائية في الموسم السادس لبرنامج "The Voice".

\ونشر أحمد سعد صورًا مع المتسابق مهند الباشا عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ألف مبروك حبيبي مهند أحلى صوت في فريق أحمد سعد من تصفيات النهاردة، و مبروك لكل المتسابقين طبعا بس بردو كدا كدا انتو عارفين من اللي هيكسب".

تنافس في الحلقة الحلقة الثانية عشر "نصف النهائي" من مسابقة "ذا فويس" 9 أصوات، ثلاثة منها في كل فريق، ليصعد ثلاثة فقط إلى الحلقة النهائية المقرر إذاعتها الأربعاء المقبل.

وتأهل من فريق الفنان السوري ناصيف زيتون، المتسابقة المصرية أشرقت أحمد، كما تأهل المتسابق السعودي مهند الباشا من فريق الفنان أحمد سعد، فيما تأهلت المتسابقة السورية جودي شاهين من فريق الفنانة رحمة رياض.

اقرأ أيضا..

إسلام إبراهيم يرد على شائعات مرضه: "أي حد غرضه يضرني ربنا يهديه"

مصطفى غريب بعد خسارة مصر: "قولنا سيبونا نوصل مش انتوا اللي توصلوا"