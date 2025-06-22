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مصرع شابين غرقا ببركة زراعية في الوادي الجديد

11:37 م الأحد 22 يونيو 2025

مصرع شابين غرقا ببركة زراعية

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شابان مصرعهما، غرقًا في بركة زراعية، اليوم الأحد، بطريق شرق العوينات – مركز بلاط في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد اخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين مصرع كل من عبدالرحمن عبدالله كمال عبدالله، 17 عامًا، منصور وليد محمد سليمان، 15 عامًا، غرقا داخل بركة زراعية خاصة بأحواض ترسيب مزرعة استثمارية بالطريق الدائري الواصل بين مركز بلاط ومنطقة شرق العوينات.

تم نقل جثتي الشابين لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصرع شابين غرق شاب الوادي الجديد
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