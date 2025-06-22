400 ألف جنيه تطيح بها.. جمعيات وهمية توقع بـ"ممرضة" في قبضة الأمن بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، ممرضة بتهمة الاستيلاء على مبلغ 400 ألف جنيه من زملائه بعد اقناعهم بالاشتراك معها في جمعيات شهرية، ولم تلتزم بتسليم المبالغ لهم، داخل مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بتحرير 3 محاضر من قبل ممرضين ضد ممرضة زميلتهم بتهمة الاستيلاء على أموالهم في دائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن الممرضة تعمل في مستشفى الوقف المركزي، حرر بعض زملائها محاضر ضدها بتهمة الاستيلاء على مبلغ 400 ألف جنيه بعد اقناعهم بالاشتراك معها في جمعية يتم القبض منها شهريًا ولم تسدد لهم أموالهم.

وجرى ضبط الممرضة وعرضها على جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.