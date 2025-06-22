إعلان

رغم حرارة الطقس.. توافد السياح الأجانب على معالم المنيا الأثرية

02:15 م الأحد 22 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    توافد السياح الأجانب على معالم المنيا الأثرية (2)
  • عرض 4 صورة
    توافد السياح الأجانب على معالم المنيا الأثرية (3)
  • عرض 4 صورة
    توافد السياح الأجانب على معالم المنيا الأثرية (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

أصدرت محافظة المنيا، بياناً اليوم الأحد، أعلنت فيه توافد العديد من الجنسيات الأجنبية على المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، رغم ارتفاع درجات الحرارة، مما يعكس تنامي الحركة السياحية وثقة السائحين في المقومات التراثية والتاريخية التي تتمتع بها المحافظة.

ووجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إدارة السياحة بتوفير كافة سبل الراحة والخدمات اللازمة للزائرين، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، لضمان تقديم تجربة سياحية آمنة ومتميزة، تعزز من مكانة المنيا كوجهة جاذبة على خريطة السياحة الثقافية في مصر.

وأكد المحافظ أهمية استمرار الجهود في توفير المناخ المناسب لاستقبال الوفود السياحية على مدار العام، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف التنمية السياحية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، أن المعالم الأثرية بالمنيا استقبلت وفدًا سياحيًا ألمانيًا قام بجولة بمنطقة تل العمارنة الأثرية بمركز ديرمواس، لافتًا إلى وجود تنسيق دائم مع وزارة السياحة والآثار لتقديم التسهيلات اللازمة والمعلومات الإرشادية للزوار.

وتُعد محافظة المنيا من أبرز المقاصد السياحية الثقافية، وتضم عددًا من المواقع الأثرية الفريدة التي تعود لعصور متعددة، أبرزها مناطق آثار بني حسن، وتونا الجبل، وتل العمارنة، مما يجعلها محطة رئيسية لعشاق التاريخ والحضارة من مختلف أنحاء العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السياح الأجانب معالم المنيا الأثرية المنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

المراجعة الخامسة لصندوق النقد.. توجيهات رئاسية بشأن الاقتصاد المصري
ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب لـ 5 آلاف دولار للأوقية في هذا الموعد
هل يتسبب القصف الأمريكي لـ"فوردو" في تسرب إشعاعي؟ وما نطاقه المحتمل؟
أمريكا تدخل على خط المواجهة.. ترامب يُعلن ضرب 3 منشآت نووية في إيران (تغطية خاصة)