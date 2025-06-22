رغم حرارة الطقس.. توافد السياح الأجانب على معالم المنيا الأثرية

المنيا - جمال محمد:

أصدرت محافظة المنيا، بياناً اليوم الأحد، أعلنت فيه توافد العديد من الجنسيات الأجنبية على المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، رغم ارتفاع درجات الحرارة، مما يعكس تنامي الحركة السياحية وثقة السائحين في المقومات التراثية والتاريخية التي تتمتع بها المحافظة.

ووجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إدارة السياحة بتوفير كافة سبل الراحة والخدمات اللازمة للزائرين، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، لضمان تقديم تجربة سياحية آمنة ومتميزة، تعزز من مكانة المنيا كوجهة جاذبة على خريطة السياحة الثقافية في مصر.

وأكد المحافظ أهمية استمرار الجهود في توفير المناخ المناسب لاستقبال الوفود السياحية على مدار العام، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف التنمية السياحية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، أن المعالم الأثرية بالمنيا استقبلت وفدًا سياحيًا ألمانيًا قام بجولة بمنطقة تل العمارنة الأثرية بمركز ديرمواس، لافتًا إلى وجود تنسيق دائم مع وزارة السياحة والآثار لتقديم التسهيلات اللازمة والمعلومات الإرشادية للزوار.

وتُعد محافظة المنيا من أبرز المقاصد السياحية الثقافية، وتضم عددًا من المواقع الأثرية الفريدة التي تعود لعصور متعددة، أبرزها مناطق آثار بني حسن، وتونا الجبل، وتل العمارنة، مما يجعلها محطة رئيسية لعشاق التاريخ والحضارة من مختلف أنحاء العالم.