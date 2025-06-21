ضبط المتهمين بقتل طبيب داخل شقته في طنطا

الغربية- مروة شاهين:

تمكن ضباط البحث الجنائي بقسم أول طنطا بمحافظة الغربية، من كشف ملابسات واقعة مقتل طبيب داخل شقته السكنية بشارع النادي، حيث عُثر عليه مكبل اليدين ومكمم الفم.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة متسولة اعتادت التردد على المجني عليه خلال الأعياد والمناسبات لطلب المساعدة، حيث خططت للجريمة بالتعاون مع زوجها الذي يعمل "مبيض محارة".

وفي يوم الواقعة، توجها سويًا إلى شقة الطبيب، وبمجرد فتحه الباب، قاما بتقييده وتكميمه، ثم خنقه باستخدام قطعة قماش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بهدف سرقته، واستوليا على مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه وهاتفه المحمول.

وبعد تكثيف التحريات وتتبع الجناة، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هويتهما، وتبين أنهما يقيمان بمنطقة القرشي بدائرة قسم ثان طنطا، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض عليهما وبحوزتهما المسروقات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كانت مدير أمن الغربية، تلقت إخطارًا ببلاغ يفيد بالعثور على جثة مسن داخل شقته، وانتقلت قوة من المباحث الجنائية بقسم أول طنطا، بقيادة الرائد أحمد الكفراوي، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار محل الواقعة.

وتبين من الفحص الأولي العثور على جثمان طبيب يبلغ من العمر 75 عامًا، يعمل أخصائي مخ وأعصاب، مكبل اليدين والفم، ما يرجح وجود شبهة جنائية.

ونقلت سيارات الإسعاف، الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

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