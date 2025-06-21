مكبل اليدين.. أول قرار من النيابة بشأن العثور على جثة طبيب بالغربية

الغربية - مروة شاهين:



قررت النيابة العامة بقسم أول طنطا، التحقيق في واقعة العثور على جثة طبيب مخ وأعصاب مُكبل اليدين ومكمم الفم، داخل شقته بشارع النادي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقررت التحفظ على الخادمة واستدعاء أهلية المتوفي، والمترددين على محل سكنه، من بينهم ممرضه، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة.

وتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا ببلاغ يفيد بالعثور على جثة مسن داخل شقته، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية بقسم أول طنطا، بقيادة الرائد أحمد الكفراوي، وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقار محل الواقعة.



وتبين من الفحص الأولي العثور على جثمان طبيب يبلغ من العمر 75 عامًا، يعمل أخصائيًا في المخ والأعصاب، ومكبل اليدين والفم، ما يرجح وجود شبهة جنائية.



وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وبيان سبب الوفاة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث وضبط الجناة.









