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العثور على جثة طبيب مخ وأعصاب مكبلًا داخل شقته بطنطا

11:57 م الجمعة 20 يونيو 2025

العثور على جثة طبيب

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الغربية- مروة شاهين:

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طبيب مخ وأعصاب، في العقد السابع من العمر، داخل شقته مكبل اليدين والفم، بشارع النادي في نطاق قسم أول طنطا، وسط وجود شبهة جنائية.

وتلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة مسن داخل شقته، وانتقلت قوة من المباحث الجنائية بقسم أول طنطا، بقيادة الرائد أحمد الكفراوي، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار محل الواقعة.

وتبين من الفحص الأولي العثور على جثمان طبيب يبلغ من العمر 75 عامًا، يعمل أخصائيًا في المخ والأعصاب، ومكبل اليدين والفم، ما يرجح وجود شبهة جنائية.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث وضبط الجناة.

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