إقبال كبير من أطفال الإسماعيلية على برنامج "أحب مسجدي" - صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت مساجد محافظة الإسماعيلية، تفاعلًا واسعًا من الأطفال والنشء مع فعاليات برنامج "أحب مسجدي" الذي تنظمه مديرية الأوقاف بالإسماعيلية.

يأتي ذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي، وكيل الوزارة، وبمشاركة عدد من الواعظات والأئمة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالمساجد وغرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوسهم.

ونظم مسجد الدوحة لقاءً مميزًا أدارت فعالياته الدكتورة رانيا مصطفى، الواعظة بالأوقاف، حول تدبر قصص الحيوانات والحشرات في القرآن الكريم، وتعرف الأطفال خلال اللقاء على المعاني والدروس المستفادة من قصص مخلوقات مثل الهدهد والنمل والنحل والعنكبوت والذباب.

تناول اللقاء الصفات الإيجابية التي تحث عليها القصص القرآنية، مثل: الذكاء، التنظيم، التعاون، والعمل الجماعي، مقابل التحذير من الصفات السلبية كالغرور والضعف.

وقدمت الدكتورة رانيا الشرح بأسلوب مبسط ومناسب لأعمار الأطفال، لتمكينهم من فهم المعاني والقيم بسهولة ويسر.

كما تخلل اللقاء مجموعة من الأنشطة التفاعلية الممتعة، وشارك الأطفال في تلوين رسومات للهدهد والنملة والنحلة، في محاولة لربط المفاهيم الدينية بالأنشطة الترفيهية، مما يساعد على غرس القيم والمعارف بطريقة محببة وشيقة.

ويأتي برنامج "أحب مسجدي" ضمن خطة وزارة الأوقاف لغرس محبة بيوت الله في قلوب الأطفال والنشء، وتحفيزهم على حفظ القرآن الكريم، وفهم معانيه وتدبرها، في إطار تربوي ودعوي يتسم بالبساطة والجاذبية.