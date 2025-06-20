قناة السويس تستقبل سفينتين عملاقتين للخط الملاحي الفرنسي CMA CGM

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت قناة السويس، اليوم الجمعة، عبور سفينتي الحاويات العملاقتين CMA CGM JULES VERNE وCMA CGM ADONIS التابعتين للخط الملاحي الفرنسي العالمي CMA CGM، ضمن قافلتي الشمال والجنوب، وذلك في إطار استئناف الخطوط الملاحية العملاقة رحلاتها عبر القناة، بعد تطبيق الحوافز والتخفيضات الجديدة التي أقرتها هيئة قناة السويس.

وصرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن سفينة الحاويات CMA CGM JULES VERNE، التي ترفع علم مالطا، تصدرت قافلة الشمال في رحلتها القادمة من مالطا والمتجهة إلى ميناء جدة، ويبلغ طولها 396 مترًا، وعرضها 53.6 مترًا، وبغاطس 11.5 متر، وبحمولة كلية قدرها 180 ألف طن.

في المقابل، تصدرت السفينة CMA CGM ADONIS حركة الملاحة من اتجاه الجنوب، خلال رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى ميناء الإسكندرية، بطول 366 مترًا، وعرض 51 مترًا، وغاطس 53 قدمًا، وبحمولة كلية قدرها 164 ألف طن، وذلك عبر المجرى الملاحي الجديد لقناة السويس.

ويأتي هذا النشاط الملاحي المكثف بعد إعلان الهيئة تطبيق المنشور رقم (3/2025)، الذي يمنح تخفيضًا بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن، سواء محملة أو فارغة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تستهدف استعادة الحصة السوقية لقناة السويس من هذا النوع من السفن العملاقة.

وأكد الفريق ربيع أن الهيئة تتبنى سياسات تسعيرية مرنة واستراتيجيات استباقية لمواجهة التحديات الجيوسياسية والمتغيرات في سوق النقل البحري، وذلك لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استئناف العبور عبر القناة، مشيرًا إلى أن سفن الحاويات العملاقة تلعب دورًا حيويًا في استقرار سلاسل الإمداد العالمية وخفض تكاليف التشغيل وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأضاف أن قناة السويس ما زالت تحتفظ بمكانتها كممر ملاحي عالمي أقصر وأسرع وأكثر أمانًا واستدامة، وهو ما يجعل عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور عبرها خيارًا حتميًا.

وفي سياق متصل، نجحت فرق الإنقاذ البحري التابعة للهيئة في التعامل الفوري مع عطل فني مفاجئ تعرضت له سفينة الغطس RED ZED 1 أثناء عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال، عند الكيلو 45 ترقيم قناة قبل معدية القنطرة، حيث تدخلت ثلاث قاطرات تابعة للهيئة لتأمين السفينة، وتم إصلاح العطل بمعرفة الطاقم واستكمال الرحلة إلى منطقة البلاح دون أي تأثير على حركة الملاحة.