تحقيق عاجل.. إلغاء امتحان الجبر والإحصاء بعد تسريبه في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الاثنين، إلغاء امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك عقب التأكد من تسريب أسئلة الامتحان قبل بدء اللجان.

وأكدت مصادر مطلعة داخل المديرية، أن القرار جاء بعد رصد تداول واسع لأسئلة الامتحان عبر مجموعات الغش الإلكتروني، وتبين من خلال الفحص تطابقها الكامل مع الورقة الامتحانية الرسمية التي تم توزيعها على الطلاب.

وأوضحت المصادر، أن المديرية قررت إعادة الامتحان في موعد جديد سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى فتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على ملابسات الواقعة، ومحاسبة المتورطين في تسريب الامتحان وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.