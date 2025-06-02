سائق يقتل والده في شبرا الخيمة بسبب توكتوك

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت عزبة عبد الغني بمدينة شبرا الخيمة، واقعة قتل بشعة راح ضحيتها الأب على يد ابنه إثر خلاف بينهما على توكتوك، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وسقوط شخص جثة هامدة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بشبرا الخيمة، وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، حدوث مشاجرة بين المتهم ويدعى "عمر.م.ع.ا" يبلغ من العمر 18 عاما ويعمل سائق توك توك مقيم عزبة عبد الغني، دائرة القسم، والمجني عليه والده "محسن.ع.ا" بسبب خلاف بينهما علي توك توك قام علي إثرها المتهم بإحضار زجاجة وكسرها وطعن والده بها، مما أودى بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب إبراهيم خضر، والنقيب محمود النجار، والنقيب يوسف حمدي، والنقيب أمير عز الدين، والنقيب كريم عبادة، والنقيب عبدالونيس خالد، معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهم.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.