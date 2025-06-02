إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجة بسيارة بالوادي الجديد



الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أصيب 4 شباب في حادث مروري، منذ قليل، في مركز الفرافرة التابع لمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين من المعاينة تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل بالطريق الواصل بين قريتي " الكفاح " و" أبو هريرة " التابعتين لمركز الفرافرة بمنطقة الكيلو 35 من الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من: "فادي سعيد صدقي، 26 عامًا، مقيم مركز الفرافرة، مصطفى محمد صابر، 20 عامًا، راغب عزت راغب، 27 عامًا، محمود صابر أحمد، 24 عاما، وجميعهم مقيمون بمركز الفرافرة".

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وانتقلت معدات الوحدة المحلية ووحدة مرور مركز الفرافرة لموقع الحادث لرفع آثار الحادث من الطريق.