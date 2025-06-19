145 ألف جنيه سنويًا لتأجير معرض المنتجات الحرفية بالكوثر في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، فوز أحد الكيانات الاستثمارية بحق الانتفاع لمعرض تسويق المنتجات الحرفية والتراثية بحي الكوثر، وذلك عقب مزايدة علنية أقيمت بمقر الحي، بمشاركة عدد من المستثمرين والشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح المحافظ أن المزايدة انتهت إلى إرساء المشروع على أحد الكيانات لمدة ثلاث سنوات، بقيمة إيجارية سنوية بلغت 145 ألف جنيه، في إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحقيق استدامة مالية تعزز من العوائد الاقتصادية المحلية.

ويُعد المعرض أحد مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويقام على مساحة 400 متر مربع، ويتكون من ثلاثة طوابق. ويهدف إلى توفير منفذ دائم لتسويق المنتجات الحرفية، والتراثية، ومنتجات المنطقة الصناعية، على مدار العام، دعمًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين، وتشجيعًا للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يرتبط بشكل مباشر ببرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على التوسع في إنشاء منافذ تسويقية دائمة، لتعزيز فرص العمل، ودعم المنتج المحلي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية لسوهاج، وتوسيع نطاق الصناعات الحرفية والتراثية كأحد مكونات الجذب السياحي في المحافظة.