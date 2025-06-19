العثور على جثة طفل طافية بمياه المشروع خلف مستشفى الرمد بالزقازيق

الشرقية – ياسمين عزت:

عثر أهالي مدينة الزقازيق، اليوم، على جثة طفل طافية فوق مياه المشروع خلف مستشفى الرمد، بنطاق قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قِبل الجهات الأمنية المختصة.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من المواطنين بعثورهم على جثمان طفل طافٍ على سطح المياه خلف المستشفى المذكور.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن وجود جثة لطفل مجهول الهوية. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.